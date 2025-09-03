Esslinger Entenrennen: Round Table Esslingen verteilt rund 65.000 Euro „Entengeld“

1 Vier Schecks und viele strahlende Gesichter: Der Erlös des Esslinger Entenrennens ist verteilt. Foto: Roberto Bulgrin

Es ist eine gute und bewährte Tradition, dass dem Esslinger Entenrennen ein Helferfest folgt. Bei diesem wird unter anderem auch der Erlös des beliebten Events, das stets ein Highlight des Esslinger Frühlings darstellt, an wohltätige Zwecke verteilt.

Nach der 16. Auflage der beliebten Veranstaltung, die Anfang April über die Bühne gegangen war, ist das nicht anders gewesen – und dabei konnten sich nicht nur die Organisatoren von Round Table 161 Esslingen, sondern auch die Spendenscheck-Empfänger über ein Rekordergebnis freuen.

Vier Schecks für wohltätige Zwecke

Insgesamt waren knapp 65 000 Euro zusammengekommen, die bei einer kurzweiligen Feier im Garten des Kinderhauses Agapedia verteilt wurden. Drei Schecks mit dem stolzen Betrag von jeweils 17 161 Euro gingen an den Esslinger Verein Wildwasser, an das Projekt Fruchtalarm sowie eben an das Kinderhaus Agapedia. Weitere 13 161 Euro flossen an die Stiftung Round Table Deutschland, die erstmals mit einer Spende bedacht werden konnte.

Nächster Termin steht schon

Sinn des Helferfests ist es aber auch, „Danke“ zu sagen und zwar all denjenigen, die Jahr für Jahr zum Gelingen des Entenrennens beitragen: den fleißigen Mitgliedern des Round Table sowie – natürlich – den zahlreichen Unterstützern und Sponsoren. Diese Aufgabe übernahm mit großer Freude der aktuelle Esslinger Round-Table-Präsident Sebastian Lanksweirt, der mit seinem Team aber nicht nur zurück-, sondern bereits wieder nach vorne blickt: auf das 17. Entenrennen beim Esslinger Frühling am 26. April 2026.