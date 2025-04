Esslinger Entenrennen 2025: 9000 Gummitiere schwimmen um die Wette

7 9000 Enten wurden zum Rennen im Wehrneckarkanal losgeschickt. Foto: Andreas Rosar

Das Esslinger Entenrennen hat auch an diesem Sonntag wieder Massen an den Wehrneckarkanal gezogen. Knapp 9000 Gummitiere schwammen vom Maillepark bis zur Agnesbrücke. Der Verein Round Table organisierte die Veranstaltung im Rahmen des Esslinger Frühlings für den guten Zweck.











Rund um den Wehrneckarkanal in Esslingen war am Sonntagmittag kaum Durchkommen. Massen an Zuschauern standen an den Geländern entlang des Kanals und am Ziel an der Agnesbrücke, um das Entenrennen zu verfolgen.

9000 der gelben und teilweise roten Gummitierchen waren um 12 Uhr mit einem Lastwagen von der Vogelsangbrücke an der Maille aus ins Wasser gekippt worden. Etwa 40 Minuten später wurden – nach Eintreffen der Enten am Ziel an der Agnesbrücke – die ersten Gewinner verkündet.

Entenrennen für den guten Zweck

Die Veranstaltung fand während des Esslinger Frühlings statt. Am Samstag und Sonntag sind zahlreiche Besucherinnen und Besucher zum Shoppen in den geöffneten Geschäften, auf die Gartentage oder ins Heiges-Spieleparadies geströmt.

Der Verein Round Table 161 Esslingen veranstaltete das Entenrennen zum 16. Mal für den guten Zweck. Mehr als 65 000 Euro kamen in diesem Jahr zusammen. Sie gehen unter anderem an das Kinderzentrum Agapedia und die Beratungsstelle Wildwasser.

Die Enten waren mit Nummern versehen, denen Lose entsprachen. Die Gewinner konnten sich auf Preise wie E-Bikes, einen Diamanten oder einen Tanzkurs freuen.