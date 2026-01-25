Esslinger Einzelhandel: „Irgendwann muss leider Schluss sein“ – die Tage der Bastelecke sind gezählt

„Irgendwann muss leider Schluss sein“ – die Tage der Bastelecke sind gezählt

1 Susanne Köhler und Rainer Schmiedel verabschieden sich mit einem lachenden und einem weinenden Auge von ihren Kunden. Foto: Roberto Bulgrin

Seit 30 Jahren ist die Bastelecke eine gute Adresse für kreative Menschen – Ende März soll das Fachgeschäft schließen. Ein weiterer Verlust für den Esslinger Einzelhandel.











Und wieder geht ein Fachgeschäft in der Esslinger Innenstadt verloren: Nach mehr als 30 Jahren, in denen Rainer Schmiedel, Susanne Köhler und ihr Team geschätzte Ansprechpartner für viele Freunde kreativer Hobbys waren, schließt ihre Bastelecke am Schelztorturm Ende März. Die beiden Betreiber haben sich ihre Entscheidung nicht leicht gemacht, doch nach all den Jahren und all der Arbeit, die ein inhabergeführtes Geschäft zwangsläufig macht, wollen die beiden kürzertreten. Eine Nachfolge ließ sich trotz intensiver Suche nicht finden. Deshalb sind die Tage der Bastelecke nun gezählt. Lange leer stehen sollen die Geschäftsräume allerdings nicht.