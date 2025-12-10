Esslinger Doppelhaushalt: Für die Ratsfraktionen geht’s ans Eingemachte
1
Wenn die Hochschule ihren Campus an der Flandernstraße räumt, soll das Areal vermarktet werden. Zeit ist für die Stadt Geld. Foto: Ines Rudel

Bevor der Esslinger Gemeinderat den neuen Doppelhaushalt der Stadt absegnet, wurden in den Ausschüssen zahlreiche Anträge beraten. Einige bergen durchaus Zündstoff.

Das Finale ist in Sicht: Kommenden Montag soll der Esslinger Gemeinderat den neuen Doppelhaushalt für die Jahre 2026 und 2027 beschließen. Bis dahin war es ein weiter Weg : Kommunale Finanzplanung ist in Zeiten wie diesen ohnehin eine besondere Kunst – die Ratsfraktionen wollen zudem mit einer Fülle von Anträgen zu zahlreichen Einzelthemen eigene Akzente setzen. Darüber wird seit Wochen in den Ausschüssen des Gemeinderats diskutiert – auch im Verwaltungsausschuss, bei dem die finanzpolitischen Fäden zusammenlaufen. Einige Themen sorgen für Gesprächsstoff:

