1 Ingo Rust Foto: Roberto Bulgrin

Die Corona-Krise stellt die Esslinger Stadtverwaltung vor ungeahnte Herausforderungen. Finanzbürgermeister Ingo Rust hat die schwierige Aufgabe, die kommunalen Finanzen im Lot zu halten. Wie er das bewerkstelligen will, erklärt er im Interview mit unserer Zeitung.

Esslingen - Die Finanzen einer Stadt wie Esslingen zu verantworten ist schon in ruhigeren Zeiten eine große Aufgabe. Umso schwieriger ist es, den städtischen Haushalt in Zeiten von Corona als Finanzbürgermeister im Lot zu halten. Im vergangenen Sommer hatte Ingo Rust seinen Entwurf für den Esslinger Doppelhaushalt 2020/21 eigentlich fertig ausgetüftelt, doch dann brachen die Gewerbesteuer-Prognosen ein, und der Finanzdezernent musste sein Zahlenwerk von Grund auf überarbeiten. Und als der Gemeinderat nun zur Abstimmung schritt, war wieder alles anders: Corona hat das Land im Griff, und keiner weiß, welche Folgen die Pandemie für die hiesige Wirtschaft und damit für die städtischen Finanzen hat. Was es heißt, in solchen Zeiten die Esslinger Finanzpolitik zu planen, verrät Ingo Rust im Gespräch mit unserer Zeitung.