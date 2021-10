Gedenkmatinee für den Dichter Paul Celan Ein Sprechen, das ein Schweigen mit einschließt

Die Lyrik-Bühne würdigt den Dichter Paul Celan und erinnert an seine beiden Lesungen in Esslingen. Sie lädt zu einer Gedenkmatinee ein, die am Sonntag, 24. Oktober, um 11 Uhr im Alten Rathaus in Esslingen beginnt