Esslinger Dezernenten-Streit: Entscheidung über fünften Bürgermeister erst Ende Juni

Unfall in Esslingen Von Auto touchiert: Radler stürzt und muss ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der Rotenackerstraße in Esslingen ist ein 52-Jähriger gestürzt und leicht verletzt worden. Er war vom Wagen eines 68-Jährigen touchiert worden, der in gleicher Richtung unterwegs war.