Esslinger Chor „VoicES“: Von Händels „Messias“ bis zu aktuellen Pop-Songs

1 Die Sängerinnen und Sänger der „VoicES“ sind mit Begeisterung bei der Sache. Foto: /Rainer Kellmayer

Der Esslinger Chor „VoicES“ pflegt ein breites Repertoire. Im Oktober gibt es ein Konzert mit dem Daimler-Chor Stuttgart.











Link kopiert

Die Stimmbildung ist für Mareike Preissner ein zentrales Element in der Chorarbeit: „Vor jeder Probe muss die Stimme gelockert werden“, betont die engagierte Dirigentin, die den Esslinger Chor „VoicES“ seit 2017 leitet. Im Hauptberuf ist sie Musiklehrerin an einem Sindelfinger Gymnasium. Da sich Preissner während des Musikstudiums nicht nur intensiv mit Chorleitung, sondern auch mit den Besonderheiten der menschlichen Stimme beschäftigte, weiß sie, wie sie ihre Sängerschar in Schwung bringen und für die Probe fit machen kann.