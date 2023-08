1 Max Mutzke Foto: dpa//Hendrik Schmidt

Die Esslinger Rhythmicals erhalten am 5. November stimmgewaltige Verstärkung: Der international erfolgreiche Sänger Max Mutzke wird im Neckar Forum mit dem jungen Chor des Gesangsvereins Neckarlust auf der Bühne stehen und für den guten Zweck singen.















Link kopiert

Ellen Strauß-Wallisch zählt zu jenen Menschen, die ihrer Leidenschaft für Musik und Gesang mit großer Überzeugung frönen und die auch andere mit ihrer Begeisterung anstecken wollen. Sie leitet verschiedene Chöre, sie unterrichtet Musik an der Schule, und sie ist musikalische Leiterin der Verbandsjugend des Chorverbands Karl Pfaff. Und sie ist ungeheuer kreativ, wenn es gilt, neue Formate zu entwickeln, die Menschen zum Singen bringen. Mit ihrem Bruder Matthias Wallisch hat Ellen Strauß-Wallisch nun ein ambitioniertes Projekt auf den Weg gebracht: Die Rhythmicals, der junge Chor der Esslinger Neckarlust, werden am Sonntag, 5. November, ab 18 Uhr mit dem international erfolgreichen Gesangskünstler Max Mutzke und der Lumberjack Big Band im Neckar-Forum auf der Bühne stehen.

100 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne

Dieser Abend soll das Publikum begeistern und zum Mitsingen animieren – und Spenden für die Weihnachtsspendenaktion unserer Zeitung mobilisieren. Die Rhythmicals bringen als junger Chor des Traditionsvereins Neckarlust Esslingen allein rund 100 Sängerinnen und Sänger auf die Bühne. Dieses Ensemble ist vielen in der Region für emotionalen Chorgesang und begeisternde Auftritte ein Begriff – die musikalische Handschrift ihrer Leiterin Ellen Strauß-Wallisch ist unverkennbar. Dennoch tut sie alles, um ihre Sängerinnen und Sänger in den Fokus zu rücken. Ihr Credo: „Der Chor ist der Star.“ Dessen Stärke liegt in der Vielseitigkeit. So gehören aktuell bekannte Titel, aber auch Klassiker aus der Pop- und Rockgeschichte zum Repertoire. „Die eigens für die Rhythmicals geschriebenen Arrangements passen wie ein maßgeschneiderter Anzug musikalisch zum Chor und sind das Markenzeichen der Sängerinnen und Sänger“, sagt Matthias Wallisch, der als Vorsitzender der Neckarlust zum Gelingen beiträgt.

„Dass es uns gelungen ist, einen international erfolgreichen Star wie den Soulman Max Mutzke für dieses gemeinsame Projekt zu gewinnen, freut uns ganz besonders“, sagt Ellen Strauß-Wallisch, für die das Motto des Abends Programm ist: „Gemeinsam.Emotion.Erleben.“ Und sie weiß: „Max Mutzke liebt den Bruch, den Kontrast, die Möglichkeit, sich komplett zu verwirklichen und sämtliche seiner unzähligen Facetten unter einen jener Hüte zu bekommen, die in den vergangenen eineinhalb Dekaden zu seinem Markenzeichen geworden sind. Innerhalb und auch abseits der Musik. Seine unerschütterliche positive Lebenseinstellung ist in jedem seiner Songs greifbar.“

Professioneller Dreiklang

Mit flottem Big Band Sound und musikalischer Virtuosität wird die Lumberjack Big Band den professionellen Dreiklang abrunden. Dass Ellen Strauss-Wallisch mit ihrem Kollegen Alexander Eissele, dem Bandleader der Lumberjacks, perfekt harmoniert, macht das Projekt für die 140 Akteurinnen und Akteure auf der Bühne noch reizvoller. Das Publikum darf sich auf speziell für diesen Abend arrangierte Musik freuen – Highlights aus Soul, Pop, Gospel und Rock, die leidenschaftlich interpretiert werden. „Von leisen Tönen bis zum musikalischen Feuerwerk wird dies ein fantastischer Konzertabend“, freut sich Matthias Wallisch. „Und was allen ebenso wichtig ist: Wir wollen die Weihnachtsaktion der Eßlinger Zeitung und damit eine gute Sache mit unserer Musik unterstützen.“

Der Vorverkauf hat begonnen. Karten für die Veranstaltung mit Max Mutzke, den Rhythmicals und der Lumberjack Big Band am 5. November im Neckar-Forum gibt es im Internet bei Eventim, per E-Mail unter karten@rhythmicals.de sowie bei den Sängerinnen und Sängern.