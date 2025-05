Esslinger Chor geht neue Wege: Vielstimmige Liebeserklärung an das Oratorium

1 Sabine Layer teilt ihre Begeisterung für die Musik gerne mit anderen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Philharmonische Chor Esslingen und seine künstlerische Leiterin Sabine Layer haben ein Konzertformat entwickelt, das zum Mitsingen und Erleben einladen möchte.











Sabine Layer liebt es, Menschen für die Musik zu begeistern – ob als künstlerische Leiterin renommierter Ensembles wie des Philharmonischen Chors in Esslingen oder als Dirigentin großer Aufführungen bei den Staufer Festspielen in Göppingen oder im Education-Programm der internationalen Bachakademie. Dabei geht die Aichwalder Musikerin und Chorleiterin gerne auch neue Wege.

Weil sie beobachtet hat, dass sich Konzerte, in denen das Publikum selbst zum Akteur wird, wachsender Beliebtheit erfreuen, lädt Sabine Layer nun zusammen mit dem Philharmonischen Chor Esslingen zu einem Konzert zum Zuhören und Mitsingen ein. Unter dem Motto „Oratorium hautnah“ erklingen an diesem Sonntag, 18. Mai, ab 19 Uhr im Neuen Blarer Kompositionen von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Johannes Brahms und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Strahlende Gesichter im Neuen Blarer in Esslingen

Nicht nur im Konzert, auch Open-Air sorgt der von Sabine Layer geleitete Philharmonische Chor Esslingen für den guten Ton. Foto: Rainer Kellmayer

Die versierte Chorleiterin hat in jüngerer Zeit festgestellt, dass niederschwellige Angebote gerne angenommen werden: „Die große Nachfrage zeigt, dass ein Bedürfnis vorhanden ist, die eigene Stimme musikalisch zu erheben und bei eindrucksvollen Aufführungen ohne viel Vorbereitungsaufwand dabei zu sein. Auch Mitsing-Lieder, beispielsweise am Ende eines Konzertprogramms, werden begeistert angenommen. Wenn der ganze Saal enthusiastisch einstimmt, strahlen alle Gesichter. So habe ich es zuletzt im Advent 2024 bei ‚Fröhlich soll mein Herze springen’ bei einem Konzert mit dem Philharmonischen Chor Esslingen erlebt.“

Nach einigen gemischten Programmen möchte sich das Ensemble in diesem Jahr wieder dem Oratorium widmen: Im kommenden Oktober wird das Musikstück „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy aufgeführt. „Dass diese Musik in besonderer Weise unter die Haut geht, war schon in den ersten Proben zu spüren“, erzählt Sabine Layer voller Vorfreude.

Zur Einstimmung auf dieses Großprojekt kam der Chorleiterin die Idee, im Mai ein Mitsingkonzert in etwas anderer Form anzubieten. Der Titel zeigt die Begeisterung des Chores für diese Musik und den Wunsch, dieses Gefühl an das Publikum weiterzugeben – „Oratorium hautnah“ eben. Sabine Layer versteht das Mitsing-Konzert am kommenden Sonntag als eine Liebeserklärung an das Oratorium. Und sie hat sich in der Konzeptionsphase gefragt: „Ohne Vorprobe, eine Mischung aus Zuhören und Mitmachen – wie kann das funktionieren? Wie kann man Konzertbesucherinnen und -besucher mit ganz unterschiedlichen musikalischen Vorkenntnissen so abholen, dass alle danach stolz und beseelt nach Hause gehen?“ Um eine Antwort war die versierte Musikpädagogin nicht verlegen: „Das Angebot muss vielfältig sein, anspruchsvoll und ‚easy going’ zugleich, sodass alle das aktiv mitsingen, was sie gerne mitsingen wollen, und die anderen Programmteile einfach genießen.“

Chorleiterin Sabine Layer macht Laien Mut

Der Philharmonische Chor hat seine musikalische Klasse schon oft bewiesen. Foto: Roberto Bulgrin

Zu hören sind zwei Choräle, ein- oder mehrstimmig gesungen, einige Klassiker aus der oratorischen „Ohrwurmliste“ zum Mitsingen für die Kundigeren sowie einige Abschnitte, „die erstaunlich einfach umzusetzen sind und vielleicht auch die Vorsichtigen zum Mitsingen anregen, und dazwischen wunderschöne Musik zum Zuhören und Entspannen“. Moderation, Probenarbeit, Konzertteile und eine wohldosierte Portion launigen Hintergrundwissens über das Oratorium gehen nahtlos ineinander über.

Um dieses Konzept mit Leben zu füllen, wurden Kompositionen gewählt, die Wiedererkennungseffekte versprechen und die Lust am Mitmachen wecken. Moderiert und geleitet von Sabine Layer, werden Passagen aus Händels „Messias“, Brahms’ „Ein deutsches Requiem“, Mendelssohn Bartholdys „Elias“ sowie Johann Sebastian Bachs „Herz und Mund und Tat und Leben“ zu hören sein. Das „Halleluja“ erklingt zu Beginn vom Chor und begleitet und zieht sich dann in kleinen Probeneinheiten durch den Konzertabend, um dann als krönender Abschluss gemeinsam aufgeführt zu werden. „Hier kommen Chor und Publikum im Saal zusammen – natürlich im Stehen“, freut sich Sabine Layer schon jetzt auf ein mitreißendes Finale.

Eigens für dieses Mitsing-Konzert „Oratorium hautnah“ hat der Carus-Verlag ein 40-seitiges Notenheft zusammengestellt hat, das im Eintrittspreis enthalten ist.