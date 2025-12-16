Esslinger „Chor-Advent“: 400 Esslinger singen weihnachtliche Lieder für einen guten Zweck

1 Sechs Chöre, ein Orchester und das Publikum wurden im Neuen Blarer eins in der Freude am weihnachtlichen Gesang. Foto: Roberto Bulgrin

Sechs Esslinger Chöre und ein Streichorchester haben am dritten Advent zum weihnachtlichen Singen eingeladen. Mehr als 400 Esslinger stimmten ein. Ein Konzert, das begeisterte.











Singen macht glücklich – wer wüsste das besser als die rund 16 Millionen Menschen, die quer durch die Republik in Gesangsensembles ihre Stimmen zum Klingen bringen? Esslingens größter Chor war am dritten Adventssonntag im Neuen Blarer zu erleben. Dort standen nicht nur sechs Chöre und ein Orchester mit insgesamt 170 Akteuren auf der Bühne – auch das Publikum war eingeladen, einige der schönsten Weihnachtslieder mitzusingen und damit Gutes zu tun.

Mit ihrem ersten Esslinger „ChorAdvent“ wollten Sabine und Wolfgang Layer nicht nur die Ensembles, die sie leiten, gemeinsam präsentieren, sondern auch die Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung unterstützen. Mehr als 4000 Euro an Spenden helfen nun, Menschen in Notlagen und soziale Projekte in der Region zu unterstützen.

Gemeinsames Singen verbindet die Menschen

Wolfgang und Sabine Layer ließen den Traum vom „ChorAdvent“ wahr werden. Foto: Roberto Bulgrin

Es war ein ambitioniertes Projekt, das sich Sabine und Wolfgang Layer vorgenommen hatten. Denn jeder der sechs Chöre, die an diesem Nachmittag zu hören waren, hat seine eigene musikalische Prägung. Ob ein großes konzertantes Ensemble wie der Philharmonische Chor oder ein kleines, aber nicht minder beseeltes Ensemble wie der Kanonchor Esslingen, ob ein so traditionsreicher Verein wie der Liederkranz Eintracht Serach-Hohenkreuz mit seiner gut 150-jährigen Geschichte oder der Frauenchor „ECho“, der aus einem Elternprojekt zur Konfirmation 2024 entstanden war: Gemeinsam zeigten sie, mit welcher Freude Menschen zusammen singen. Und wie sehr sie damit das Leben in ihren Stadtteilen und oft weit darüber hinaus bereichern – so wie der evangelische Kirchenchor Sulzgries, die Concordia Wäldenbronn oder das Streichorchester des CVJM Sulzgries. All diese Ensembles verbinden Menschen, sie streicheln mit ihrer Musik die Seele, und sie tragen zu jenem Zusammenhalt bei, von dem so viel geredet und der doch so selten gelebt wird.

Wer Sabine und Wolfgang Layer kennt, weiß, dass sie ein Händchen für Neues und Innovatives haben. Mit ihrer wertschätzenden, zugewandten und motivierenden Art gelingt es ihnen, Sängerinnen, Sänger und Instrumentalisten zu begeistern. Für jedes Ensemble gibt es ein freundliches Wort, jeder Chor wird dort abgeholt, wo er musikalisch steht. Und jeder darf sich auf seine ganz eigene Weise wertvoll und unverzichtbar fühlen. Das spüren nicht nur die Zuhörer, sondern auch die Akteure. „Ihre sichtbare Freude geht mir immer unter die Haut“, verrät Wolfgang Layer. „Da muss man niemandem sagen, dass er oder sie beim Singen oder Musizieren freundlich lächeln soll. Sie fühlen sich einfach gut.“

Die beiden Chor- und Orchesterleiter hatten jedem ihrer Ensembles für diesen Nachmittag ein passendes Repertoire auf den Leib geschneidert. Weihnachtslieder-Klassiker, die viele Menschen seit ihren Kindertagen begleiten, waren ebenso zu hören wie anspruchsvolle Kompositionen, Alpenländisches stand neben Mendelssohn, Händel oder Telemann, Traditionelles erklang genau wie etwa der Simon-and-Garfunkel-Hit „Bridge over troubled water“. Manches klang fröhlich, anderes besinnlich, und Lieder wie das schwedische „Koppangen“ bescherten den mehr als 400 Zuhörern Gänsehautmomente. Genau das machte den besonderen Reiz dieses stimmungsvollen Nachmittags aus: Man spürte, wie facettenreich das weihnachtliche Liedgut ist und wie gut es tun kann, dieser Musik nicht nur zu lauschen, sondern Teil einer großen Chorfamilie zu werden.

Beim imposanten Finale waren alle Akteure auf der Bühne des Neuen Blarer vereint. Foto: privat

Jeder konnte sich in diesen weihnachtlichen Klängen wiederfinden, konnte in Erinnerungen schwelgen, die altvertrauten Texte aus den unteren Etagen des Gedächtnisses wieder nach oben holen und in Gedanken oder ganz real Klassiker wie „Tochter Zion, freue Dich“, „Alle Jahre wieder“ oder „Macht hoch die Tür“ mitsingen oder zumindest summen. Charmant und humorvoll führten Sabine und Wolfgang Layer durchs Programm, zwischendurch ließen sie auch mal ein knitzes Augenzwinkern aufblitzen, und wenn es sich anbot, machten nicht nur das Streichorchester des CVJM Sulzgries und die einzelnen Chöre, sondern auch die Gesangsensembles untereinander gemeinsame Sache. Ein liebevoll gestaltetes Programmheft rief die Texte der Mitsing-Lieder ins Gedächtnis, und weil Wolfgang Layer den Kanon ganz besonders schätzt, kam auch diese Liedform zur Geltung.

Es war eine Freude, den Sängerinnen, Sängern und Instrumentalisten zu lauschen. Und es war ein Erlebnis, wenn der ganze Saal eins wurde und gemeinsam „Fröhliche Weihnacht überall“ oder „O Tannenbaum“ anstimmte. Und als ganz zum Schluss alle Chöre, Klavier und Streichorchester gemeinsam „O du fröhliche ...“ zum Klingen brachten, mag mancher im Saal in Vorfreude auf das Weihnachtsfest ein Tränchen im Augenwinkel zerdrückt und sich gewünscht haben, dass der erste Esslinger „ChorAdvent“ kein einmaliges Erlebnis bleiben wird.

Akteure beim Esslinger „ChorAdvent“

Philharmonischer Chor

Dieses große Oratorien- und Konzertensemble zählt etwa 100 aktive Mitglieder und präsentiert jedes Jahr ein oratorisches Werk mit Orchester und ein stilistisch breit gefächertes Themenkonzert.

Liederkranz Eintracht Serach-Hohenkreuz

Auf mehr als 150 Jahre blickt der Männerchor zurück – die Freude am Singen verbindet die musikbegeisterten Senioren.

Kanonchor Esslingen

Unter dem Dach des Liederkranzes Eintracht wurde das noch junge Ensemble gegründet, um die Freude am mehrstimmigen Gesang zu pflegen.

Concordia Wäldenbronn

Dieser Traditionschor zählt 45 aktive Mitglieder und singt Geistliches und Weltliches gleichermaßen.

Frauenchor „ECho“

Aus einem Elternchor zur Konfirmation 2024 ist dieses Ensemble entstanden, das neben modernen Kirchenliedern auch internationale Songs schätzt.

Ev. Kirchenchor Sulzgries

Dieser Chor mit seiner über 100-jährigen Geschichte wird in Gottesdiensten und Konzerten geschätzt.

Streichorchester CVJM Sulzgries

Das kleine Kammerorchester besteht seit 1921 und bringt sich in Gottesdiensten, bei Kantaten und Konzerten in das Leben der evangelischen Kirchengemeinde Sulzgries ein.