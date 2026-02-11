Esslinger CDU-Neujahrsempfang: Klare Prioritäten für eine funktionierende Stadt
1
CDU-Fraktionschef Tim Hauser (links) und JU-Chef Lukas Schwarz im Dialog. Foto: Roberto Bulgrin

Landtagswahl, Bürgerentscheid und die Finanzprobleme der Stadt standen im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs der Esslinger CDU, die klare Prioritäten setzen will.

Meist läuft der politische Betrieb nach einem Jahreswechsel nicht gleich auf Hochtouren, doch in diesem Jahr ist alles etwas anders. Baden-Württemberg wählt am 8. März einen neuen Landtag, am selben Tag entscheiden die Esslingerinnen und Esslinger über die Zukunft ihrer Stadtbücherei. Und was die Situation noch kniffliger macht: Der Stadt fehlen rund 36 Millionen Euro an Gewerbesteuern – ein strenger Sparkurs steht bevor. Unter solchen Vorzeichen bot sich beim Neujahrsempfang der Esslinger CDU im CVJM-Haus allerhand Gesprächsstoff. Klar, dass neben landespolitischen Themen die Kommunalpolitik im Fokus stand.

