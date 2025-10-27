Esslinger CDU drückt aufs Tempo: Der Parkplatzärger soll ein Ende haben

Der Parkplatzärger soll ein Ende haben

1 Stadträte, Anwohner und Bürgerausschuss-Vertreter machten sich ein Bild von der Situation in der Dresdener Straße. Foto: Roberto Bulgrin

Anwohner der Dresdener Straße in Esslingen drängen seit zwei Jahren auf eine andere Parkregelung. Die Stadt zögert. Nun gibt es Bewegung.











Parkplätze sind mancherorts in Oberesslingen knapp: Viele Straßen wurden in Zeiten geplant, als Autos noch deutlich kleiner und weniger verbreitet waren, doch was vor mehr als 60 Jahren genügte, ist heute viel zu knapp bemessen. Anwohner der Dresdener Straße hatten im November 2023 bei der Stadt beantragt, auf einer Straßenseite teilweises Parken auf dem Gehweg zu erlauben. Weil eine Entscheidung bis heute auf sich warten lässt, nahm CDU-Fraktionschef Tim Hauser nun die Sache in die Hand und bat Anwohner, Ratsmitglieder und Bürgerausschuss zum Lokaltermin. Zusammen mit seinen Ratskollegen Aglaia Handler und Enrico Bertazzoni fordert er, die Stadt solle zeitnah Vorschläge machen, wie Gehwegparken auf einer Seite der Dresdener Straße ermöglicht werden kann.