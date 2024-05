Esslinger Burgstäffeleslauf: Über 325 Stufen im Laufschritt zur guten Tat

1 Burgstäffeleslauf-Initiator Peter Gress nimmt Maß auf dem Weg nach oben. Foto: Roberto Bulgrin

In den 90er-Jahren war der Esslinger Burgstäffeleslauf ein Hit, doch zuletzt war Pause. Nun soll die Benefizaktion wiederbelebt werden. Der damalige Initiator Peter Gress plant mit dem Lions Förderverein Esslingen-Postmichel ein Comeback am 14. September.











Für viele ist Peter Gress in Esslingen eine feste Größe – nicht nur als Friseur, sondern auch als Initiator origineller Projekte. Mitte der 1990er Jahre hatte Gress mit dem Burgstäffeleslauf eine Benefizaktion gestartet, an die sich viele bis heute gern erinnern. 1996, 1997 und 1999 durften Läuferinnen und Läufer die 325 Stufen vom Rathausplatz zum Inneren Burgplatz meistern und mit ihrer sportlichen Leistung Gutes tun. Doch nach der vorerst letzten Auflage des Burgstäffeleslaufs war Schluss. 25 Jahre später möchte Peter Gress seiner Benefizaktion zum Comeback verhelfen: Der nächste Lauf soll am 14. September um 10 Uhr unter der Regie des Lions Fördervereins Esslingen-Postmichel starten. Und der Initiator hofft, die früheren Erfolge noch zu übertreffen und den Burgstäffeleslauf dauerhaft im Esslinger Terminkalender zu etablieren.