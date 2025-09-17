Esslinger Burgstäffeleslauf: 50 Höhenmeter in wenigen Minuten – Extrawertung für Feuerwehrleute in Montur

1 Beim Burgstäffeleslauf gilt es 325 Stufen zu erklimmen. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Eine sportliche Herausforderung der besonderen Art meistern die Teilnehmenden des Esslinger Burgstäffeleslaufs am Samstag für den guten Zweck. Auch Feuerwehrleute in Montur laufen mit.











Wenige Minuten, die es in sich haben: Beim Esslinger Burgstäffeleslauf erklimmen die Teilnehmenden 325 Stufen und überwinden dabei 50 Höhenmeter in kurzer Zeit. An diesem Samstagvormittag, 20. September, ist es wieder soweit. Diesmal laufen auch Feuerwehrleute in Montur in einer Extra-Wertung mit.

Zu Wochenbeginn waren laut Initiator Peter Gress 89 Starterinnen und Starter angemeldet. „Die 100 kriegen wir auf jeden Fall voll“, ist er sich sicher. Denn ein großer Teil der Anmeldungen sei auch im vergangenen Jahr erst kurz vor dem Lauf erfolgt. Die seien auch noch am Samstag bis kurz vor dem Start möglich.

Esslinger Burgstäffeleslauf beginnt am kleinen Markt

Los geht es um 10 Uhr am Kleinen Markt hinter dem Neuen Rathaus. Die Läuferinnen und Läufer starten für den guten Zweck – die Startgebühr von 20 Euro werden an Kinder- und Jugendprojekte in Esslingen gespendet, wie etwa die Operation Clowndoktoren. Nach 25 Jahren Pause war der Benefizlauf 2024 erstmals wieder Veranstaltet worden. Ausrichter ist der Lions-Förderverein Esslingen-Postmichel.

Feuerwehrleute in Montur laufen in Extra-Wertung

Oberbürgermeister Matthias Klopfer (rechts) ist wieder Startläufer. Hier zu sehen mit Initiator Peter Gress. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Neu ist diesmal, dass auch Feuerwehrleute in Montur starten – sie werden extra gewertet. Es seien bereits 30 angemeldet, sagt Gress. Kinder bis zum Alter von zwölf können nur in Begleitung eines Elternteils mitlaufen und werden nicht gewertet.

Startläufer ist wie im Vorjahr übrigens der Esslinger Oberbürgermeister Matthias Klopfer. Auf ihn folgt der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Gemeinderat, Tim Hauser. Auch gehen wohl wieder Profiläufer vom TK Elevator Towerrun an den Start – dieser ist einen Tag später in Rottweil.