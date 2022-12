Auseinandersetzung in Esslingen Zwei Polizisten leicht verletzt

Eine Gruppe junger Männer wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Esslingen von der Polizei kontrolliert. In unmittelbarer Nähe bricht ein Streit aus. Als die Polizei eingreift, widersetzen sich einige Personen und verletzten zwei Polizeibeamte.