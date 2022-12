1 Yalcin Bayraktar Foto: Ines Rudel

Der Esslinger Bürgermeister für Ordnung, Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Yalcin Bayraktar, will als Beigeordneter in Friedrichshafen kandidieren. Diese Ankündigung wird von vielen bedauert – die Suche nach einer geeigneten Nachfolge wird nicht einfach.















Die Nachricht, dass der Esslinger Bürgermeister für Ordnungswesen, Soziales, Bildung, Kultur und Sport, Yalcin Bayraktar, im Mai als Beigeordneter in Friedrichshafen kandidieren möchte, hat für Aufsehen in der Kommunalpolitik gesorgt. Als Ratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter am Montagabend nach der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres gemütlich beisammen standen, hat offenbar noch so gut wie niemand damit gerechnet, dass sich der 44-Jährige nach nur drei Jahren in Esslingen mit Wechselabsichten trägt. Für die Grünen, die als stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht für diese Position reklamieren, gilt es nun, eine geeignete Nachfolge zu finden. Das könnte zur Herausforderung werden, denn das Dezernat ist sehr breit gefächert. Hinzu kommt, dass Verwaltungsspitze und Gemeinderat nicht müde werden, die schwierige Finanzlage der Stadt zu betonen. Gestaltungsfähigkeit wird vor allem im Sparen gefordert sein.