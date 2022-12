1 Mit dem Schwörtag beginnt traditionell das Esslinger Bürgerfest. Künftig sollen diese beiden Anlässe in einem Schwörfest noch enger verzahnt werden. Foto: Roberto Bulgrin

Schwörtag und Bürgerfest sind feste Größen im Esslinger Jahreskalender. Dass beide untrennbar zusammengehören, scheint bislang allerdings nicht jedem bewusst zu sein. Nun plant die Stadt, beide Anlässe als Schwörfest besser miteinander zu verzahnen.















Die Tradition der Schwörtage reicht bis ins Mittelalter zurück, und sie wird in Esslingen – wenn auch mit Unterbrechungen – bis heute gepflegt. Dieses Hochamt der kommunalen Demokratie mündet stets in ein Bürgerfest-Wochenende, das von lokalen Vereinen und Gruppen gestaltet wird. Doch jede noch so alte Tradition kann sich weiterentwickeln. Um Schwörtag und Bürgerfest besser zu verzahnen, soll daraus ein Schwörfest werden, das von der Schwör-Zeremonie eröffnet wird. Erste Korrekturen wurden in diesem Jahr bereits erprobt. Nun soll das neue Konzept, das von einer Arbeitsgruppe unter Leitung des Ersten Bürgermeisters Ingo Rust entwickelt wurde und im Verwaltungsausschuss ungeteilte Zustimmung fand, vollends etabliert werden.