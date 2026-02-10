Esslinger Bürgerentscheid: Rathaus betreibt Schadensbegrenzung nach der Briefwahl-Panne

1 Wer unsicher ist, sollte vorsorglich bei der Briefwahlstelle nachfragen. Foto: Roberto Bulgrin

68 127 Wahlberechtigte entscheiden am 8. März über die Zukunft der Esslinger Bücherei. Bei den Briefwahlunterlagen ist der Stadt ein Fehler unterlaufen.











Kaum ein Thema wird in Esslingen so heiß diskutiert wie der Bürgerentscheid am 8. März: Am Tag der Landtagswahl entscheiden die Bürgerinnen und Bürger darüber, ob die Bücherei am angestammten Ort im Bebenhäuser Pfleghof modernisiert wird oder ob die Stadt das frühere Modehaus Kögel für eine neue Bibliothek kaufen und sanieren soll. Viele nutzen schon jetzt die Möglichkeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Doch zuletzt musste die Stadt eine peinliche Panne vermelden: In den ersten Tagen waren in rund 8000 Fällen fehlerhafte Briefwahlunterlagen zum Bürgerentscheid verschickt worden. Seit dieses Missgeschick, das für Gesprächsstoff sorgt, bemerkt wurde, bemühen sich Ordnungsamtsleiterin Brigitte Länge und ihr Team um Schadensbegrenzung. Bislang gibt es nach ihren Angaben nur wenige Probleme.