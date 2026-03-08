Esslinger Bürgerentscheid: Klare Mehrheit für Stadtbücherei im Pfleghof

1 Die Bürger haben entschieden: Die Esslinger Stadtbücherei bleibt im Bebenhäuser Pfleghof. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Stadtbücherei soll im Pfleghof bleiben und nicht ins frühere Modehaus Kögel umziehen. Das Ergebnis beim Bürgerentscheid am Sonntag war eindeutig.











Klarer als von vielen erwartet und von manchen erhofft fiel am späten Sonntagabend das Ergebnis des Bürgerentscheids zum Standort der Esslinger Stadtbücherei aus: Mit 68,5 Prozent der gültigen Stimmen votierten die Esslingerinnen und Esslinger nach dem Bürgerentscheid vom Februar 2019 erneut dafür, die Bibliothek im Bebenhäuser Pfleghof zu belassen.

Der Gemeinderatsbeschluss für den Kauf des früheren Modehauses Kögel als neues Domizil für die Stadtbücherei wird aufgehoben. Der Gemeinderat hatte im Juni 2025 mit nur einer Stimme Mehrheit für die von OB Matthias Klopfer favorisierte Kögel-Lösung votiert. Auf diese Variante entfielen nun beim Bürgerentscheid nur 31,5 Prozent der gültigen Stimmen.

Mit 58,4 Prozent lag die Wahlbeteiligung deutlich höher als beim Bürgerentscheid vor sieben Jahren. Damals hatten die Wählerinnen und Wähler ausschließlich über die Bücherei zu entscheiden. Diesmal fiel der Bürgerentscheid mit der Landtagswahl zusammen. Für eine Bücherei im Pfleghof stimmten am Sonntag 26 464 Wahlberechtigte, für die Kögel-Lösung 12 162. Schon nach der Auszählung von 42 der 77 Esslinger Wahlbezirke war klar, dass die Pfleghof-Befürworter das nötige Quorum (notwendige Ja-Stimmen) von 13 551 übertroffen hatten.

Viele Bürgerinnen und Bürger verfolgten am Sonntagabend im Alten Rathaus die Auswertung der Landtagswahl und das Eintreffen der Ergebnisse des Bürgerentscheids aus den einzelnen Wahlbezirken. Schon lange bevor um 22.26 Uhr das Endergebnis feststand, gab es im Bürgersaal des Alten Rathauses Jubel bei den Pfleghof-Befürwortern.

Für eine Initiative um die Stadträte Hermann Beck, Rena Farquhar und Martin Auerbach, die den zweiten Bürgerentscheid zur Esslinger Stadtbücherei durchgesetzt hatte, gab es Grund zur Freude. Damit hat die Bürgerschaft entschieden, dass die Zukunft der Bücherei am bisherigen Standort im Bebenhäuser Pfleghof liegt.