Esslinger Bürgerentscheid: Initiative Bürgerbegehren setzt sich für Bücherei im Pfleghof ein

1 Martin Auerbach, Rena Farquhar und Hermann Beck (von links) sehen die Zukunft der Bücherei im Pfleghof. Foto: Roberto Bulgrin

Vor dem Bürgerentscheid zum künftigen Standort der Esslinger Stadtbücherei wirbt die Initiative zum Bürgerbegehren für eine modernisierte Bibliothek im Pfleghof.











Die Stadträte Hermann Beck, Rena Farquhar und Martin Auerbach haben im Juni 2025 ein Bürgerbegehren gestartet mit dem Ziel, am bisherigen Standort „eine moderne Bibliothek zu schaffen, die Tradition und Zukunft auf beispielhafte Weise verbindet, die zu Esslingen passt und in der sich die Menschen wohlfühlen“. Frühere Planungen hätten gezeigt, dass das im Pfleghof sinnvoll und mit Zukunftsoptionen realisierbar sei, heißt es in einer Stellungnahme der Initiative Bürgerbegehren. „Für unsere Initiative heißt das: Ja zur Bücherei im Bebenhäuser Pfleghof.“

Für Wunschvorstellungen gebe es in der finanziell angespannten Situation keinen Spielraum. Der Gemeinderat müsse 2026 30,7 Millionen Euro einsparen. „In dieser Situation einen Millionenbetrag (der Kaufpreis ist öffentlich nicht bekannt) für Kögel zu investieren und mit Millionenaufwand zu sanieren, ist nicht drin“, betont die Initiative. „Wer das vertrauliche Gutachten (121 Seiten) über die Gebäudeschäden am/im Kögel-Haus kennt, kann ermessen, dass die Kosten am Ende deutlich höher liegen werden. Wer ein eigenes, renovierungsbedürftiges Gebäude hat, sollte sich zuerst darum kümmern und nicht ein weiteres sanierungsbedürftiges Haus kaufen.“ Doppelte Kosten für Kögel und Pfleghof müssten „durch höhere Steuern, Gebührenerhöhungen und reduzierte kommunale Leistungen finanziert werden, was auch die Bibliothek treffen würde“.