Die Initiative Neustart will sich weiter für die Stadtbücherei einsetzen.

Vor dem Bürgerentscheid zum Standort der Stadtbücherei hatte sich die Initiative Neustart für einen Umzug ins frühere Modehaus Kögel stark gemacht. Die Bürgerschaft hat jedoch am Sonntag mit einer Mehrheit von 68,5 Prozent der gültigen Stimmen für einen Verbleib der Bibliothek im Bebenhäuser Pfleghof votiert. So bleibt es nun beim Gemeinderatsbeschluss vom Dezember 2022, den Pfleghof für 17,4 Millionen Euro zu modernisieren. Neustart will die Bücherei weiterhin unterstützen.

In sozialen Netzwerken erklärt die Initiative: „Neustart bleibt der Stadtbücherei und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbunden und wird sich dafür einsetzen, dass unsere Ziele eines barrierefreien, jugend- und familienfreundlichen Lern- und Begegnungsortes auch im Pfleghof so gut wie möglich umgesetzt werden.“

Den Ausgang des Bürgerentscheids kommentiert die Initiative in einer Pressemitteilung so: „Das Ergebnis ist eindeutig. Eine große Mehrheit der Esslingerinnen und Esslinger hat gegen die Entscheidung des Gemeinderats einer Bücherei im Kögel gestimmt und damit für einen Verbleib derselben im Pfleghof. Wir bedauern, dass diese Chance für eine deutlich größere und sichtbarere Bücherei keine Mehrheit gefunden hat. Die seit langem geforderte und notwendige Vergrößerung der Bücherei war bei diesem zweiten Bürgerentscheid offensichtlich nicht mehr entscheidend für viele Wählerinnen und Wähler.“

Nachdem alle Parteien und Gruppierungen das Beste für die Bücherei als Ziel ausgegeben hätten, erwartet die Initiative Neustart, „dass diese Notwendigkeit nun von allen Beteiligten im Sinne der Büchereinutzerinnen und -nutzer und auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Pfleghof zügig vorangetrieben wird“.