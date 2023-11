Esslinger Bürgerausschüsse: 75 Jahre gelebte Bürgerbeteiligung

1 Bernd Ziegler, der Vize-Vor-sitzende der AG der Bürgerausschüsse, betonte in einer launigen Rede deren Bedeutung. Foto: Roberto Bulgrin

Um die Anliegen und Interessen der Esslinger Stadtteile in der Kommunalpolitik besser zur Geltung zu bringen, wurden vor 75 Jahren die ersten Bürgerausschüsse gegründet. Daraus ist eine Esslinger Erfolgsgeschichte geworden. Nun wurde Jubiläum gefeiert.











Es gehört zum guten politischen Ton, von Bürgerbeteiligung zu reden. Esslingen besitzt mit seinen Bürgerausschüssen zwölf Institutionen, die diesen Anspruch leben. Dass dieses Instrument kommunalpolitischer Partizipation auf eine 75-jährige Geschichte zurückblickt, macht die Bürgerausschüsse noch wertvoller. Und auch wenn manche dieser landesweit einmaligen Stadtteilvertretungen in der Vergangenheit in der Zusammenarbeit mit dem Rathaus durchaus noch Luft nach oben sahen, hat ihr Wort Gewicht. Damit das so bleibt oder noch besser wird, haben Stadtverwaltung, Gemeinderat und Bürgerausschüsse die Spielregeln der Zusammenarbeit unlängst neu gefasst.