Esslinger Bürger für Berber: Die Weihnachtsfeier für Bedürftige erlebt ihr Comeback
1
Elke Walkenhorst-Mayer will ihren Gästen unbeschwerte Stunden bescheren. Foto: Konrad Gaag

Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, dürfen ein paar unbeschwerte Stunden erleben. Die Weihnachtsfeier für Bedürftige macht’s möglich.

Weihnachten ist das Fest der Liebe. Man tut sich und anderen Gutes, man lässt sich verwöhnen, man schenkt und genießt und teilt die festliche Freude im besten Fall mit anderen. So wird das Weihnachtsfest für viele Menschen zur schönsten Zeit des Jahres. Doch es gibt noch immer viel zu viele, die im Abseits stehen, denen es am Nötigsten fehlt und die niemanden haben, der Weihnachten mit ihnen verbringen mag.

