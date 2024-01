Esslinger Bündnis plant Kundgebung am 28. Januar: Ein Zeichen für die Demokratie

1 In Stuttgart demonstrierten am Wochenende Zehntausende Menschen gegen Rechts. Am 28. Januar ist auf dem Esslinger Marktplatz eine Kundgebung geplant. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Unter Federführung der Gewerkschaft plant ein Bündnis für Demokratie und Vielfalt am Sonntag, 28. Januar, um 15 Uhr auf dem Esslinger Marktplatz eine Kundgebung.











Mit einem breiten gesellschaftlichen Bündnis findet am Sonntag, 28. Januar, ab 15 Uhr auf dem Marktplatz in Esslingen eine Kundgebung statt. „Esslingen steht auf – Gemeinsam für die Demokratie, für Vielfalt und gegen Rechtsextremismus“ heißt das Motto der Veranstaltung, die vom Deutschen Gewerkschaftsbund organisiert und koordiniert wird. Neben Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer spricht unter anderem ein Vertreter des DGB.

Mitglieder lokaler Initiativen, Organisationen, Kirchen und Sportvereine, Unternehmen und viele Esslinger Bürgerinnen und Bürger gehen gemeinsam auf die Straße, um zu demonstrieren. Klaus Hummel hat den Anstoß gegeben, auch in Esslingen ein Zeichen „gegen rechtsextremistische Tendenzen und gegen die zutiefst menschenverachtende Politik der AfD zu setzen.“ In Esslingen leben nach seinen Worten Menschen aus 150 Nationen. „Das Miteinander klappt gut, aber wir müssen ein Zeichen setzen, damit das auch so bleibt.“ Esslingen sei sehr spät dran mit einer solchen Kundgebung. Umso wichtiger findet es Hummel jetzt, alle demokratischen Kräfte in der Stadt zu mobilisieren, und gemeinsam über nachhaltige Aktionen nachzudenken.

Unter Federführung der Gewerkschaft haben die Initiatoren deshalb einen Aufruf gestartet, um möglichst viele Akteure zum Mitmachen zu bewegen. Gerade jetzt sei es wichtig, „dass die demokratischen Kräfte zusammenstehen“, ist Klaus Hummel überzeugt. Diese Werte gelte es, zu verteidigen. Der Initiator rechnet damit, dass mindestens 50 Organisationen auf der Einladung stehen, die in den nächsten Tagen digital verteilt werden soll.