Esslinger Büchereistandort: Streit um Social-Media-Videos: „Wichtige Argumente sollen nicht sichtbar werden“
In Kurzfilmen auf Facebook und Insta bewertet der städtische Architekt Philipp Kopper beide Bücherei-Varianten. Foto: Roberto Bulgrin

Der Streit um die städtischen Social-Media-Kurzfilme zum Esslinger Büchereistandort geht weiter. Einige Gemeinderäte halten sie für einseitige Beeinflussung vor dem Bürgerentscheid.

Vor dem Bürgerentscheid am 8. März zur Esslinger Stadtbücherei bewertet die Stadt beide Varianten auf Facebook und Instagram. Was die Verwaltung als „sachliche Informationen im Videoformat“ bezeichnet, wird von Teilen des Gemeinderats als einseitige Beeinflussung zugunsten der von OB Klopfer favorisierten Kögel-Lösung empfunden. Besonders ärgert die Fraktionen CDU, FDP/Volt, AfD und WIR/Sportplätze erhalten, dass die Stadt für diese Beiträge keine Social-Media-Kommentare zulässt.

