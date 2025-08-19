Esslinger Bücherei-Streit: Bürgerbegehren zur Stadtbücherei: Es fehlen noch 1000 Stimmen

Bürgerbegehren zur Stadtbücherei: Es fehlen noch 1000 Stimmen

1 Mit diesen Slogans werben Martin Auerbach (links), Hermann Beck und ihre Mitstreiter dafür, die Entscheidung über die Zukunft der Bücherei den Bürgern zu überlassen. Foto: privat

Bis Ende September bleibt einer Initiative Zeit, um 5000 Unterschriften für einen Bürgerentscheid zur Stadtbücherei zu sammeln. 80 Prozent der Stimmen sind schon zusammen.











Halbzeit beim Bürgerbegehren zum künftigen Standort der Esslinger Stadtbücherei, und die Initiatoren Hermann Beck, Martin Auerbach und Rena Farquhar haben ihr Ziel fest im Blick: Bis Ende September muss die Initiative 5000 gültige Unterschriften sammeln, um den denkbar knappen Gemeinderatsbeschluss für einen Umzug der Bibliothek ins frühere Modehaus Kögel zu stoppen und einen Bürgerentscheid auf den Weg zu bringen.