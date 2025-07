Esslinger Bücherei-Debatte: Zitterpartie: Neue Bücherei soll kommen – Widerstand bleibt

1 Zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgten die lebhafte Bücherei-Debatte im Gemeindehaus am Blarerplatz. Foto: privat

Mit der hauchdünnen Mehrheit von einer Stimme hat der Esslinger Gemeinderat den Umzug der Stadtbücherei ins Kögel-Haus abgesegnet. Die Gegner geben allerdings nicht klein bei.











Nach monatelangen Diskussionen hat der Esslinger Gemeinderat grünes Licht für einen Umzug der Stadtbücherei ins frühere Modehaus Kögel gegeben. Mit der hauchdünnen Mehrheit von nur einer Stimme beschlossen die Ratsmitglieder am Montag, die Gebäude Zehentgasse 1 und Rathausplatz 14 zu kaufen und die Bibliothek aus dem Bebenhäuser Pfleghof dorthin zu verlegen. In Stein gemeißelt ist der Bücherei-Umzug damit allerdings noch nicht: Noch in der Sitzung wurde deutlich, dass es ein Bürgerbegehren geben dürfte, um einen Bürgerentscheid zu initiieren.