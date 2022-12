1 Die großzügigen Visionen für die Zukunft der Esslinger Stadtbücherei im Bebenhäuser Pfleghof sollen zumindest vorerst in der Schublade bleiben. Foto: AGN Niederberghaus und Partner

Die Debatte über die Zukunft der Esslinger Stadtbücherei geht in die entscheidende Phase. Ehe der Gemeinderat am 19. Dezember endgültig entscheiden soll, wurden nun im Verwaltungsausschuss weitere Weichen gestellt.















Noch ist nicht in allen Punkten klar, wohin die Reise gehen wird, doch die Entscheidung über die Zukunft der Esslinger Stadtbücherei soll am 19. Dezember im Gemeinderat fallen. Linke, Grüne, FDP und CDU hatten zuletzt eigene Vorstellungen formuliert. Im Verwaltungsausschuss wurde nun über das weitere Vorgehen beraten. Vor allem die Zukunft des Nachbarhauses Heugasse 11, das zur Erweiterung vorgesehen ist, steht in den Sternen.