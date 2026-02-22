Esslinger Bücherei-Debatte: Schüler können montags im Kögel-Haus lernen

1 Vor Prüfungen sind Arbeitsplätze in der Esslinger Stadtbücherei heiß begehrt. Foto: privat

Weil die Esslinger Stadtbücherei montags geschlossen ist, bieten die Initiative Neustart und die Eigentümer montags Lernplätze im Kögel-Haus an.











Lernplätze sind in der Esslinger Stadtbücherei heiß begehrt – vor Prüfungen ganz besonders. Häufig werden dann die Arbeitsplätze knapp. Dass die Esslinger Stadtbücherei montags nicht geöffnet hat, wird immer wieder moniert. Zuletzt fand die Kritik einer jungen Frau auf der Social-Media-Plattform Tiktok große Resonanz. Sie hatte provokant gefragt: „Welcher Mensch kommt auf die Idee, montags die Bibliothek zu schließen?“ Nun soll es bis zum Beginn der Abiturprüfungen an Montagen im Kögel-Haus eine Alternative geben.