Esslinger Bücherei-Debatte: Pfleghof oder Kögel? Einzelhändler sind uneins
Die City-Mitglieder erlebten im Café des Biomarkts Eselsmühle eine rege Diskussion über die Innenstadt und die Bücherei. Foto: Roberto Bulgrin

Vor dem Bürgerentscheid am 8. März wird über den Standort der Esslinger Bücherei diskutiert. Die Meinungen prallten in einer Diskussion der City Initiative aufeinander.

Die Esslinger Innenstadt ist im Wandel. Manche versprechen sich von einem Umzug der Stadtbücherei ins frühere Modehaus Kögel positive Effekte, andere plädieren für eine Modernisierung des bisherigen Standorts im Bebenhäuser Pfleghof. Die City Initiative Esslingen lud ihre Mitglieder nun zur Diskussion ein, die Aufschluss geben sollte, wie Handel und Gewerbe zu den Umzugsplänen stehen. Das von manchen erwartete klare Bekenntnis des Einzelhandels zu einem der Standorte blieb aus.

