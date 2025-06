Esslinger Bücherei-Debatte: Hauchdünne Ratsmehrheit für Kögel-Umzug – Bürgerbegehren angekündigt

1 Zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer verfolgten die Bücherei-Debatte im Gemeindehaus am Blarerplatz. Foto: privat

Das Interesse der Esslinger war groß, als der Gemeinderat am Montag über die Zukunft der Stadtbücherei entschied. Das letzte Wort ist damit aber nicht gesprochen.











Nach monatelangen Diskussionen hat der Esslinger Gemeinderat grünes Licht für einen Umzug der Stadtbücherei ins frühere Modehaus Kögel gegeben. Mit der hauchdünnen Mehrheit von nur einer Stimme beschlossen die Ratsmitglieder am Montag, die Gebäude Zehentgasse 1 und Rathausplatz 14 zu kaufen und die Bibliothek aus dem Bebenhäuser Pfleghof dorthin zu verlegen. In Stein gemeißelt ist der Umzug der Bücherei damit allerdings nicht: Noch in der Sitzung wurde deutlich, dass es ein Bürgerbegehren geben soll – rund 5000 Unterschriften sind nötig, um einen Bürgerentscheid über den künftigen Bücherei-Standort zu initiieren.

Weil das Alte Rathaus derzeit für das städtische Bürgeramt gebraucht wird, tagte der Gemeinderat ausnahmsweise im Gemeindehaus am Blarerplatz. Und die zahlreichen Besucherinnen und Besucher, die die Beratungen im großen Saal und von der Empore aus verfolgten, ließen rasch deutlich werden, wie sehr die Zukunft der Bibliothek viele Bürgerinnen und Bürger bewegt.

Der Bürgerentscheid von 2019 ist nicht vergessen

Per Bürgerentscheid hatten sich die Esslinger 2019 klar für eine Bücherei im Pfleghof ausgesprochen. Foto: Roberto Bulgrin

Viele verwiesen am Rande der Sitzung auf den Bürgerentscheid von 2019, der eine klare Mehrheit für eine Modernisierung und Erweiterung im Bebenhäuser Pfleghof und der Heugasse 11 gebracht hatte, von einer Ratsmehrheit jedoch im Dezember 2022 kassiert worden war.

Bis zuletzt haben die Ratsfraktionen am Montag gerungen – am Ende wurde der Oberbürgermeister mit seiner Stimme für Kögel zum Zünglein an der Waage. Ob die rund drei Jahrzehnte währende Debatte über die Zukunft der Stadtbücherei damit endgültig beendet ist, erschien am Ende der Sitzung jedoch fraglich: Dem Antrag von Linke und FÜR sowie WIR und Sportplätze erhalten, von Seiten der Stadt einen Bürgerentscheid zu initiieren, erteilte die Ratsmehrheit ebenso eine Absage wie dem Vorschlag der AfD, der Verlagerung der Stadtbücherei nur unter dem Vorbehalt zuzustimmen, dass ein Bürgerentscheid diesen mehrheitlich befürwortet.

Geteilte Meinungen im Esslinger Gemeinderat

Der OB und Teile des Gemeinderats wollen eine neue Bibliothek im früheren Modehaus Kögel. Foto: Horst Rudel

OB Matthias Klopfer nutzte noch einmal die Gelegenheit, für einen Umzug der Bücherei ins Kögel-Gebäude zu werben. Grüne, SPD und Freie Wähler begrüßten die Kauf- und Umzugspläne des Oberbürgermeisters, und sie betonten, dass die Bibliothek dort beste Zukunftschancen erhalte und dass ein Umzug der Innenstadt Rückenwind verschaffen könne. Dagegen fanden CDU, FDP/Volt, Linke/FÜR, AfD sowie WIR/Sportplätze erhalten die Argumente der Verwaltung nicht überzeugend genug. Sie bekannten sich zum klaren Bürgerentscheid für den Pfleghof, verwiesen auf unkalkulierbare Kostenrisiken im Kögel und sahen die Gefahr, dass die Stadt am Ende nicht mehr genügend Ressourcen haben könnte, um das angedachte „Kulturquartier“ im Pfleghof zu realisieren. Am Ende entschied sich der Gemeinderat mit 19 zu 18 Stimmen für den Kögel-Umzug.