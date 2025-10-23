Esslinger Bücherei-Debatte: „Fehl am Platz“ – Der Bürgerdialog zur Bücherei kommt nicht
Eine Zufallsgruppe diskutiert über die Esslinger Bücherei? Die von der Stadt vorgeschlagene zusätzliche Bürgerbeteiligung vor dem Bürgerentscheid am 8. März wird es doch nicht geben.

Ein Termin, zwei Abstimmungen: Die Esslingerinnen und Esslinger dürfen am 8. März nicht nur ihr Kreuzchen für die Zusammensetzung des Landtags machen, sondern sie können auch ein Votum zum künftigen Standort ihrer Stadtbücherei abgeben. Im Verwaltungsausschuss fand der Rathaus-Vorschlag einhellige Zustimmung, den Bürgerentscheid auf den Landtagswahltermin zu legen, um so den Aufwand möglichst gering zu halten. 9470 Unterschriften hatte die Initiative um die Gemeinderatsmitglieder Hermann Beck, Rena Farquhar und Martin Auerbach in drei Monaten für ein Bürgerbegehren gesammelt – eine Leistung, der die Ausschussmitglieder aller Fraktionen ausdrücklich Respekt zollten. 8312 der Unterschriften wurden nach einer Prüfung anerkannt, teilte die Leiterin des Ordnungsamtes, Brigitte Länge, in der Sitzung mit. Nötig gewesen wären 4736.

