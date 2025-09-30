Esslinger Bücherei-Debatte: Ein Weckruf für die Kommunalpolitik

Ein Weckruf für die Kommunalpolitik

1 OB Matthias Klopfer (am Mikrofon) zollte den Initiatoren des Bürgerbegehrens Respekt. Foto: Roberto Bulgrin

Der Weg für einen Bürgerentscheid zur Stadtbücherei ist frei: 9470 Unterschriften wurden gesammelt – „ein Zeichen an die Kommunalpolitik“, findet Redakteur Alexander Maier.











Das Bürgerbegehren zur Esslinger Stadtbücherei ist gelaufen, und die große Resonanz dürfte selbst Optimisten überrascht haben: 9470 Esslingerinnen und Esslinger haben sich dafür ausgesprochen, die Bürgerschaft entscheiden zu lassen, ob die Bibliothek – wie von einer knappen Ratsmehrheit im Juni beschlossen – ins frühere Modehaus Kögel umziehen oder ob sie – wie beim Bürgerentscheid 2019 mit deutlicher Mehrheit bestimmt – in einem modernisierten Bebenhäuser Pfleghof bleiben soll.