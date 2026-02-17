1 Im Esslinger Gemeinderat sind die Meinungen zum Bücherei-Standort geteilt. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Stadtverwaltung zeigt in sozialen Netzwerken ihre Sicht auf die möglichen Bücherei-Standorte. Dass keine Kommentare möglich sind, sorgt für Kritik.











Link kopiert

Seit den 1990er-Jahren wurden die Diskussionen über die Zukunft der Esslinger Stadtbücherei von vielen Dissonanzen begleitet – immer wieder wurden Hoffnungen geweckt und später wieder enttäuscht, Vertrauen wurde verspielt. Mal ging es um eine vollmundig angekündigte Rücklage, von der es später hieß, es habe sie nie gegeben. Ein andermal wurde ein klarer Bürgerentscheid gekippt, nachdem man die dreijährige Rechtsbindung ausgesessen hatte. Vertrauensbildende Maßnahmen sehen anders aus.