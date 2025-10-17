Esslinger Bücherei-Debatte: „Bürgerentscheid: Mehr Dialog geht gar nicht“
Der erste Bürgerentscheid zur Stadtbücherei hat im Februar 2019 zahlreiche Esslingerinnen und Esslinger elektrisiert. Foto: Ines Rudel

Vor dem Bürgerentscheid am 8. März plant die Verwaltung eine „dialogische Bürgerbeteiligung“. Der Sozialwissenschaftler Edgar Wunder blickt kritisch auf diese Pläne.

Die Esslingerinnen und Esslinger sollen am 8. März über den künftigen Standort ihrer Stadtbücherei entscheiden. Nun überrascht die Stadtverwaltung mit dem Vorschlag, dem Bürgerentscheid eine „dialogische Bürgerbeteiligung“ vorzuschalten, auf die der Gemeinderat vor seiner umstrittenen Entscheidung für einen Umzug ins Kögel-Haus verzichtet hatte. Edgar Wunder hat als Landesvorsitzender des Vereins „Mehr Demokratie“ schon viele Bürgerbegehren und -entscheide im Land begleitet. Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt er eine Einschätzung der städtischen Pläne.

