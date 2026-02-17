Esslinger Bücherei-Debatte: Ärger um Instagram-Filme der Stadt zum Bürgerentscheid
Auf den Social-Media-Kanälen der Stadt bewertet der städtische Architekt Philipp Kopper beide Bücherei-Alternativen. Foto: Roberto Bulgrin

Vor dem Bürgerentscheid zur Esslinger Bücherei bewertet die Stadtverwaltung beide Standorte in Social-Media-Beiträgen. Vier Ratsfraktionen sehen das kritisch.

Vor dem Bürgerentscheid am 8. März nimmt die Debatte über den Standort der Esslinger Stadtbücherei Fahrt auf. Auf ihren Social-Media-Kanälen äußert sich die Stadtverwaltung zu beiden Varianten – einer Modernisierung der Bücherei im Bebenhäuser Pfleghof und einem Umzug ins frühere Modehaus Kögel. Was man im Rathaus als „sachliche Informationen im Videoformat“ verteidigt, kritisieren Teile des Gemeinderats als unangemessenen Versuch, die Bürgerschaft zugunsten von Kögel zu beeinflussen. Die Verwaltung findet: „Der Inhalt der Videos ist in rechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden.“ Dagegen monieren Kritiker, dass die Kurzfilme „einseitig Einfluss auf den laufenden Bürgerentscheid nehmen“. Besonders irritierend finden sie, dass die Stadt eine Kommentierung der umstrittenen Kurzfilme nicht zulässt.

