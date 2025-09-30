Esslinger Bücherei-Debatte: 9470 Unterschriften für einen Bürgerentscheid – wie geht es weiter?

9470 Unterschriften für einen Bürgerentscheid – wie geht es weiter?

1 Zusammen mit vielen Unterstützern haben Martin Auerbach, Rena Farquhar und Hermann Beck (von rechts), die Initiatoren des Bürgerbegehrens, OB Matthias Klopfer (links) die gesammelten Unterschriften für einen Bürgerentscheid zur Bücherei übergeben. Foto: Roberto Bulgrin

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens zum Esslinger Bücherei-Standort sind am Ziel: Sie haben mehr als genug Unterschriften gesammelt, um einen Bürgerentscheid durchzusetzen.











Link kopiert

Ende Juni hatte der Esslinger Gemeinderat mit einer Stimme Mehrheit beschlossen, das frühere Modehaus Kögel zu kaufen und die Stadtbücherei dorthin zu verlegen. Doch das letzte Wort war damit nicht gesprochen. Noch in der Ratssitzung hatten die Stadträte Hermann Beck, Rena Farquhar und Martin Auerbach angekündigt, ein Bürgerbegehren an den Start zu bringen. Drei Monate später sind sie am Ziel: Auf dem Rathausplatz übergaben sie OB Matthias Klopfer 9470 Unterschriften – fast doppelt so viele, wie für einen neuerlichen Bürgerentscheid nötig wären. Als Termin bringt Klopfer den Tag der Landtagswahl am 8. März 2026 ins Gespräch.