Esslinger Buchhandlung: Die „Zeitgenossen“ wollen Vorbild für andere sein

1 Seit April als Genossenschaft organisiert: Vorstand Alwin Wollinger, „Zeitgenossen“-Gründer Bert Heim, Buchhändlerin Petra Franke und Vorständin Petra Keifer (von links) Foto: /aby Weiß

Die „Zeitgenossen“ sind seit April auch echte Genossen: Stammkunden haben die Esslinger Buchhandlung von Bert Heim als Genossenschaft übernommen. Ihnen geht es nicht nur um Literatur und den Erhalt des Ladens – sie wollen auch eine Blaupause für andere sein.











Als Bert Heim, Gründer des Esslinger Buchladens „Die Zeitgenossen“, in den Ruhestand ging, stand der Geschäftsbetrieb vor dem Aus. Um die Buchhandlung mit dem besonderen Flair vor der Schließung zu bewahren, haben sich im April Freunde, Stammkunden und Unterstützer solidarisiert und zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen: 120 Menschen haben eine Kapitalbeteiligung, rund 30 von ihnen zusätzlich viel Arbeit und jede Menge Ideen in das Projekt gesteckt, um das Geschäft in der Strohstraße weiterzuführen.