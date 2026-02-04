Aus für das „Plus“: Warum es schließt und was mit den Räumen passiert

1 Gedrucktes und mehr gibt es im Buchladen „Plus“ in der Esslinger Kiesstraße: Einen Teil des Sortiments präsentieren Gisela Klaus, Isolde Gatzki und Dorothee Weller vom CVJM (von links). Foto: Roberto Bulgrin

Gedrucktes, Grußkarten, Geschenkartikel und gute Gespräche gibt es im „Plus“, im Buchladen in der Esslinger Kiesstraße. Doch nicht mehr lange.











Vorne kurz, hinten lang – Frisuren im Vokuhila-Style. Aber auch Neonfarben, Karottenhosen oder Oberteile und Jacken mit Schulterpolstern prägten den Look der 1980er Jahre. Zu sehen ist er auf Fotos im „Plus“. In dem christlichen Buchladen in der Esslinger Kiesstraße sind Stellwände mit Erinnerungsstücken und Schnappschüssen von den Anfängen im Jahr 1989 bis zur Gegenwart aufgebaut. Eine kleine Sentimentalität, die sich die Verantwortlichen zum Abschied gönnen. Ende Februar wird die Buchhandlung für immer geschlossen. Die Räumlichkeiten sollen aber mit neuem Konzepten, neuen Visionen und neuem Publikum anders genutzt werden.