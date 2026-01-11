1 Mit viel Herz: Bei der Übergabe des Defibrillators waren mit dabei Hallenwart Martin Maier, Tobias Funk als Vorsitzender des TV Hegensberg, Ralf Morsch von „Wir vom Berg“ und Christoph Binder als Vorsitzender des TV Liebersbronn (von links). Foto: WvB_Morsch

Der Esslinger Berg möchte immer obenauf sein: Der Förderverein „Wir vom Berg“ sorgt für Aktionen und Action.











Link kopiert

Der Esslinger Berg hat Herz. Der Förderverein „Wir vom Berg“ hat darum einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung seiner Mitbürger geleistet – und er möchte im neuen Jahr mit einigen Aktionen zeigen, dass die Stadtteile Hegensberg, Liebersbronn, Kimmichsweiler und Oberhof immer auf der Höhe sind.

Obenauf statt nur dabei. Der Esslinger Berg ist aktiv – auch während der Feiertage zum Jahreswechsel. Am Drei-Königs-Tag, teilt Ralf Morsch, der Vorsitzende von „Wir vom Berg“ mit, wurde die Sporthalle an der Römerstraße mit einem Automatisierten Externen Defibrillator (AED) ausgestattet. An der Sportstätte, die gemeinsam vom TV Liebersbronn und dem TV Hegensberg betrieben wird, kann damit schneller auf medizinische Notfälle reagiert werden.

Ralf Morsch, der Vorsitzende des Fördervereins „Wir vom Berg“. Foto: Roberto Bulgrin

Das Gerät im Wert von 2000 Euro, das etwa bei einem plötzlichen Herzstillstand lebensrettend eingesetzt werden kann, wurde laut Ralf Morsch vom Förderverein mit Hilfe von Spenden aus dem Erlös des Bergfests im Juli 2025 und anderen Veranstaltungen sowie mit Mitgliedsbeiträgen finanziert.

Keine Lücken im Veranstaltungsplan auf dem Berg

Der Berg sieht sich damit gut aufgestellt. „Aktuell sind alle unsere Turn- und Sporthallen mit AEDs ausgestattet“, sagt Ralf Morsch. Die Turnhalle des TV Hegensberg habe ihren „Defi“ im Jahr 2020 von „Wir vom Berg“ gespendet bekommen, und die Turnhalle des TV Liebersbronn habe bereits einen Defibrillator gehabt: „Mit der Sporthalle Römerstraße ist nun auch diese Lücke gefüllt.“

Unsere Empfehlung für Sie 750 Jahre Hegensberg Geliebt und gebeutelt: Ein Esslinger Stadtteil feiert Hegensberg hat Geburtstag und begeht seinen Runden mit einer großen Party. Doch in 750 Jahren Ortsgeschichte gab es nicht immer nur Grund zum Feiern.

Der Veranstaltungsplan soll ebenfalls keine Lücken aufweisen. „Wir vom Berg“ möchte laut Ralf Morsch einiges auf die Beine stellen. Am Freitag, 23. Januar, um 19.30 Uhr gibt es einen Reisebildbericht über Ägypten im evangelischen Gemeindehaus, am Freitag, 6. Februar, um 19 Uhr wird das jahrhundertealte Handwerk Destillieren in der Heimatstube vom Berg vorgestellt. Eine Teilnahme ist ab 18 Jahren nach einer vorherigen Anmeldung möglich.

Von Samstag, 4., bis Samstag, 11. April, wird es malerisch. In der Reihe „Kunstturnen“ präsentieren sich in der TVL-Turnhalle die Künstler Norbert Edel und Peter Dannenhauer. Am Sonntag, 10. Mai, steht der Berghock zusammen mit der SG-Heli, dem TVH und dem TVL an der Sporthalle Römerstraße und im September das Brunnenfest in der Ortsmitte von Hegensberg an. Zum internationalen Museumstag am Sonntag, 17. Mai, hat die Heimatstube geöffnet.

Mehr unter: www.wirvomberg.de