Esslinger Behördenzentrum: Personalausweis beantragen: Werden neue Fotostationen zur Geduldsprobe?
1
Neue Fotostationen im Esslinger Behördenzentrum: Nicht immer läuft die Technik reibungslos. Foto: Roberto Bulgrin

Die Bundesdruckerei hat der Stadt Esslingen neue Automaten geschenkt, an denen Bürger Fotos für Ausweisdokumente erstellen können. Doch offenbar funktionieren diese nicht immer.

Eigentlich soll jetzt alles besser laufen. Das Esslinger Bürgeramt wurde umgebaut und saniert, Abläufe und Prozesse wurden modernisiert. Doch offenbar geht nicht alles komplett reibungslos vonstatten im Behördenzentrum an der Beblingerstraße. Denn die Fotostationen, die erst vor wenigen Monaten von der Bundesdruckerei an die Stadt Esslingen ausgeliefert wurden, sorgen wohl immer mal wieder für Probleme.

