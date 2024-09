„Esslinger Begegnung 2024“: Rezitationen, Musik und Preisverleihungen

1 Bei der „Esslinger Begegnung“ gab es zahlreiche Preise der Künstlergilde: (von links) der Gilde-Vorsitzende Martin Kirchhoff mit dem Nikolaus-Lenau-Preisträger Heinz Zeckel, Kulturamtsleiterin Alexa Heyder und der Anderka-Preisträgerin Marlies Kalbhenn. Foto: kell

Die Künstlergilde Esslingen beeindruckte bei der „Esslinger Begegnung 2024“ mit einem vielfältigen Programm. Vier Kunstpreise wurden vergeben.











Link kopiert

Bei den alljährlichen „Esslinger Begegnungen“ präsentiert die Künstlergilde Esslingen stets ein Kaleidoskop verschiedenster Kunstrichtungen. Auch diesmal war das Programm im Bürgersaal des Alten Rathauses weit gespannt: Farbenprächtige Bilder setzten den gelungenen optischen Rahmen, und nach Lesungen und Gedichtvorträgen erklang ein anspruchsvolles Konzertprogramm. Zudem konnte in den Räumen der Geschäftsstelle in der Küferstraße eine Kunstausstellung mit Wettbewerbsbeiträgen zum Leo-Lesser-Ury-Preis besichtigt werden. Eingebunden in die unter dem Motto „Kunst – Klang“ stehende Veranstaltung war die Verleihung mehrerer von der Künstlergilde ausgelobter Preise an verdiente Persönlichkeiten der Kulturszene.