Seit vier Jahren ist das Tübinger Buchhandelsunternehmen in Esslingen präsent, und von Vornherein war klar, dass aus den Filialen in der Inneren Brücke und der Pliensau an anderer Stelle eine gemeinsame Dependance werden würde. Die wird nun mit innovativem Konzept in der Bahnhofstraße eröffnet.

Esslingen - Die Esslinger Bahnhofstraße ist von diesem Montag an um eine Attraktion reicher: Im früheren Kaufhaus Strauß eröffnet das Tübinger Buchhandelsunternehmen Osiander ein neues Geschäft, das auf 620 Quadratmetern Verkaufsfläche sein bislang auf zwei Standorte verteiltes Angebot in Esslingen bündelt. Osiander-Chef Heinrich Riethmüller und sein Team wollten bereits Anfang des Monats an den Start gehen, doch die Coronakrise mit ihren Ladenschließungen machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Nun wollen sie endlich durchstarten. Für Riethmüller ist die neue Esslinger Osiander-Dependance mehr als nur eine weitere Filiale: „Wir setzen auf ein modernes Konzept, das wir in dieser Konsequenz noch nicht erprobt haben.“ So soll der Bücherkauf zum Erlebnis werden. Als einstiger Vorsteher im Börsenverein des Deutschen Buchhandels weiß Riethmüller, dass die Branche intensiv nach Konzepten sucht, um die Stärken des stationären Buchhandels zu betonen. In Esslingen begrüßt man die neue Osiander-Filiale: Die Bahnhofstraße, die vor allem im hinteren Bereich etwas Rückenwind braucht, soll dadurch neue Impulse erhalten.