Esslinger Bäckerei: Hochsaison bei Zoller - Tausende Berliner mit besonderer Füllung zur Fasnet

Hochsaison bei Zoller - Tausende Berliner mit besonderer Füllung zur Fasnet

1 Lidia Bastian reicht eine Auswahl an Berlinern über die Theke des Backhauses Zoller in Oberesslingen. Foto: Elke Hauptmann

Das Backhaus Zoller kreiert zur Faschingszeit verschiedene Varianten des runden Hefegebäcks mit Füllung. Welche Sorten Berliner sind bei den Kunden besonders beliebt?











Link kopiert

Königin Him zur Beere gibt sich die Ehre: Appetitlich liegt sie da in der Auslage des Backhauses Zoller in Oberesslingen. Ihr zur Seite präsentieren sich Fürst Eier von Likör und Prinz Nougat zu Creme. Halt: Da hat sich doch noch Johnny Caramello dazwischengedrängt! Zum Anbeißen schön sehen sie aus, die gefüllten Gebäckkugeln, die in der Faschingszeit so begehrt sind. Und deshalb läuft die Berliner-Produktion bei Zoller derzeit auch auf Hochtouren. Erst am Aschermittwoch ist alles vorbei.