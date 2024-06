Esslinger Bachtäler werden aufgewertet: Die Fitnesskur im Hainbachtal geht weiter

1 An vielen Stellen des Hainbachs wie hier an der Kita Goerdelerweg zeigt das Stadtentwicklungskonzept für die Esslinger Bachtäler bereits seine Wirkung. Foto: Ines Rudel

Lange Zeit war der Hainbach in ein starres Betonkorsett gezwängt, doch seit einigen Jahren versucht die Stadt Esslingen, dem kleinen Gewässer seinen natürlichen Charakter zurückzugeben. Die nächste Etappe wird noch in diesem Jahr angepackt.











Link kopiert

Jahrzehntelang war der Hainbach alles andere als ein Schmuckstück: Das kleine Gewässer, das aus den nördlichen Hanglagen in Richtung Neckartal fließt, war über weite Strecken in ein starres Betonkorsett gezwängt. Flora und Fauna fanden dort nicht die Bedingungen, die sie brauchen, um sich entfalten zu können. Die dringend benötigten Kaltluftströme fanden nicht ungehindert den Weg Richtung Innenstadt. Und auch in der Gefahrenkarte für Unwetterereignisse im Stadtgebiet Esslingen ist der Hainbach vermerkt. Doch in den letzten Jahren hat sich entlang des Hainbachs einiges zum Positiven verändert: Im Rathaus wurde ein Renaturierungsprojekt auf den Weg gebracht, das den Hainbach in mehreren Etappen fit machen soll. Den nächsten Schritt möchte die Stadt demnächst angehen.