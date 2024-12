Esslinger Autozulieferer: Eberspächer hat wieder eine Doppelspitze

1 Martin Peters (links) und Jörg Steins Foto: Eberspächer

Duo statt solo: Beim Esslinger Automobilzulieferer Eberspächer gibt es wieder eine Doppelspitze. Neben Martin Peters, vier Jahre lang allein für die Gesamtleitung verantwortlich, steht nun Jörg Steins als CEO. Die Geschäftsführung wird verkleinert.











Nach vier Jahren in wechselnder Konstellation in der Geschäftsführung tritt der Abgasspezialist Eberspächer wieder mit einer Doppelspitze auf: Wie das Esslinger Unternehmen mitteilt, ist nun Jörg Steins als CEO neben Martin Peters in der Gesamtleitung der Gruppe verantwortlich. Steins ist seit Januar bei Eberspächer und war bislang Leiter der drei Sparten Klimatisierung, Fahrzeugelektronik und Abgastechnik (Purem) sowie in der Gruppe verantwortlicher Geschäftsführer fürs Tagesgeschäft (COO).

Geschäftsführung wird kleiner

Seit dem Tod des Ur-Ur-Enkels des Unternehmensgründers, Heinrich Baumann, im Jahr 2020 hatte Martin Peters die Gesamtleitung alleine inne. In den Folgejahren gab es mehrere Wechsel in der Geschäftsführung, die zeitweise bis zu sieben Mitglieder aufwies. Peters, der Gründerfamilienmitglied und Gesellschafter ist, bleibt auch in der neuen Konstellation Vorsitzender Geschäftsführung. Er fokussiere sich in seiner neuen Rolle künftig auf die Themen Kommunikation und Strategie, teilt Eberspächer mit. Derweil bei Steins die operative Führung der Gruppe gebündelt werde.

Mit dieser Änderung geht auch eine Verkleinerung der gesamten Geschäftsführung einher: Ulrike Wörz scheidet als Chief Strategy Officer (CSO) aus. Es verbleiben Stephan Knuppertz als Finanzverantwortlicher und Uwe Johnen als technischer Leiter. Die Änderungen begründet Eberspächer damit, dass die Herausforderungen des Marktes schnellere Entscheidungen und schlankere Strukturen erforderten. „Dieser Dynamik begegnet Eberspächer mit der Bündelung von Aufgaben und einer effizienten Organisation.“