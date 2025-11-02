Esslinger Architects for Future: Der Abrissbagger ist oft nicht die beste Lösung

Der Abrissbagger ist oft nicht die beste Lösung

1 Mit einer symbolträchtigen Aktion werben die Architects for Future in ihrer Ausstellung „Fix it!“ für einen sorgsamen Umgang mit wertvollen Ressourcen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Architekten-Initiative wirbt mit der Ausstellung „Fix it!“ dafür, bestehende Gebäudesubstanz im Sinne der Umwelt möglichst zu sanieren.











Link kopiert

Rund 100 000 Tonnen Bau- und Abbruchabfälle fallen jedes Jahr alleine in Esslingen an – umgerechnet sind das in jeder Minute etwa 190 Kilogramm. Die Architects for Future werben für einen sorgsameren Umgang mit wertvollen Ressourcen, und sie setzen sich für einen nachhaltigen Wandel in der Baubranche ein: Bestandsgebäude sollen nicht einfach abgerissen, sondern besser ganzheitlich saniert werden, damit sollen Klimaschutz und -resilienz gestärkt werden. Mit einer Ausstellung unter dem Titel „Fix it! – Umbau statt Abriss“, die bis 9. November im ehemaligen Modehaus Kögel in Esslingen zu sehen ist, möchte die ehrenamtliche Architekten-Initiative ihr Anliegen unterstreichen und positive Beispiele präsentieren, die zeigen, wie bestehende Bausubstanz besser genutzt werden kann.