6 Wolfgang Strölin hat für sein kleines privates Museum unterschiedlichste Fläschchen zusammengestellt, die in der Esslinger Apotheke am Fischbrunnen zum Einsatz kamen. Foto: /Gaby Weiß

Die Arzneimittel-Herstellung war lange Zeit die Hauptaufgabe eines Apothekers: Im kleinen Esslinger Apothekenmuseum von Wolfgang und Susanne Strölin kann man einen faszinierenden Ausflug in die Pharmaziegeschichte unternehmen.















Wie funktioniert ein Pillenbrett? Was ist eine Salbenmühle? Was heute in pharmazeutischen Werken in Tabletten, Dragees und Kapseln gepresst, als Tinkturen, Tropfen und Säfte gemischt, als Cremes und Pasten abgefüllt und in Apotheken geliefert wird, haben Pharmazeuten früher in aufwendiger Handarbeit vor Ort noch selbst hergestellt. Das kleine private Esslinger Apothekenmuseum lädt zu einem spannenden Ausflug in die Pharmaziegeschichte ein.