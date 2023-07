1 In Esslingen gehen fast 70 Prozent der Grundschüler in die Betreuung. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Nachfrage nach Betreuungsangeboten an Esslinger Grundschulen nimmt weiter zu. Ab kommendem Schuljahr werden 66,4 Prozent aller Grundschulkinder entweder die Schulkindbetreuung oder den Ganztag in Anspruch nehmen, heißt es in einem Bericht der Verwaltung zu den Anmeldezahlen. Immer mehr Eltern würden zudem eine Ganztagesbetreuung bis 16 Uhr benötigen. Diese Tendenz werde sich in den nächsten Jahren noch verstärken, erst recht, wenn ab dem Schuljahr 2026 alle Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagesplatz haben.

Für die Stadt sei das mit großen Herausforderungen verbunden. Schon jetzt ist die Personaldecke auf Kante genäht. „Im Regelbetrieb ist es machbar, sobald die Erkältungszeit beginnt, kann es wieder zu Engpässen kommen“, heißt es in der Sitzungsvorlage weiter. Dennoch kann fast allen Eltern ein Betreuungsplatz angeboten werden. Auf der Warteliste stehen für das kommende Schuljahr acht Kinder. Wenig Interesse gab es zuletzt dagegen an der Frühbetreuung Plus, die schon um 6.30 Uhr Kinder aufnimmt, weswegen sie im kommenden Schuljahr eingestellt wird. Beibehalten wird die Spätbetreuung bis 17 Uhr, auch wenn laut Stadt einige Gruppen schwach besetzt seien. Für ergänzende Betreuungsangebote an den Ganztagsgrundschulen können Kommunen ab dem nächsten Schuljahr eine Landesförderung bekommen.

Wo sollen die vielen Schülerinnen und Schüler essen?

Auch die räumlichen Kapazitäten werden wegen der großen Nachfrage nach Ganztagesbetreuung zusehends ein Problem. Gravierend ist die Situation an der Pliensauschule, dort ist mit 200 Ganztageskindern die Grenze bereits erreicht. Die 14-Uhr-Betreuung wird nach den Sommerferien eingestellt. Wegen der vielen Neubaugebiete wird die Schülerzahl laut Stadt weiter wachsen. Sie hat deshalb eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben und plant, die Pliensauschule zu einer vierzügigen Grundschule auszubauen. Zudem soll der Schulbezirk ab 2024/2025 neu zugeschnitten werden, sodass Kinder aus Weil in Mettingen eingeschult werden. Dort konnte durch den Ausbau des Dachgeschosses Platz für weitere Klassenzimmer und den Ganztag geschaffen werden. Weil in der Pliensauschule die Kapazität der Mensa nicht mehr ausreicht, ist eine Kooperation mit der Südkirche geplant, in deren Räumen ein Teil der Schüler mittags essen könnte. Eine ähnliche Zusammenarbeit besteht mindestens noch bis 2024 in St. Bernhardt, wo die Grundschüler im Gemeindezentrum verpflegt werden. Die Stadt prüft unterdessen, ob künftig eine Mensa im Schulhaus eingerichtet werden kann.